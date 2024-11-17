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Дьяков назвал четырех футболистов, от которых "Спартак" должен избавиться зимой

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Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков предположил, с кем "Спартак" должен расстаться в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Зимой "Спартаку" можно избавиться от Виллиана Жозе. Может, какие-то футболисты ещё будут на выход. Станковичу виднее. Абена не совсем пришёлся ко двору. Не ахти он. Возможно, на выход ещё Дуарте. Маркиньос пока не так ярок, как хотелось бы, про него "вау" не скажешь. Нужны голевые действия для атакующего игрока", - заявил Дьяков.

После 15-ти туров московский "Спартак" занимает в турнирной таблице РПЛ 5-е место. В активе подопечных Деяна Станковича 28 набранных очков. Бразильский форвард Виллиан Жозе пополнил состав "Спартака" перед стартом сезона. "Бетису" за его переход заплатили 2 миллиона евро.

Вингер Маркиньос и защитник Миенти Абена перебрались в стан красно-белых из "Ференцвароша" летом за 5 и 1.2 миллиона евро соответственно. Парагвайский защитник Алексис Дуарте был игроком основы "Спартака" в прошлом сезоне, но в первой половине текущего розыгрыша появился на поле лишь в 4-х встречах.

Источник: Legalbet

Спартак
Виллиан Жозе
Алексис Дуарте
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