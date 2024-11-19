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"Это реальность жизни". Канчельскис предсказал очередное чемпионство "Зенита"

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением, как распределятся первые четыре места РПЛ по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, чемпионом в этом сезоне станет "Зенит", вторым будет "Краснодар", третьим – "Динамо". По сравнению с прошлым сезоном ничего не изменится. Это реальность жизни. А четвёртым будет "Локомотив", — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

После 15 туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который набрал 37 очков. На одно очко от "быков" отстаёт действующий чемпион - петербургский "Зенит". Третью строчку на данный момент с 34-я набранными баллами занимает "Локомотив". Московское "Динамо", которое сейчас идёт четвёртым, на данный момент в своём активе имеет 30 очков.

Зенит
Локомотив
Динамо
Краснодар
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