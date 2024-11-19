"Думаю, чемпионом в этом сезоне станет "Зенит", вторым будет "Краснодар", третьим – "Динамо". По сравнению с прошлым сезоном ничего не изменится. Это реальность жизни. А четвёртым будет "Локомотив", — приводит слова Канчельскиса Metaratings.
После 15 туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который набрал 37 очков. На одно очко от "быков" отстаёт действующий чемпион - петербургский "Зенит". Третью строчку на данный момент с 34-я набранными баллами занимает "Локомотив". Московское "Динамо", которое сейчас идёт четвёртым, на данный момент в своём активе имеет 30 очков.
"Это реальность жизни". Канчельскис предсказал очередное чемпионство "Зенита"
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением, как распределятся первые четыре места РПЛ по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"