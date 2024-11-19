"Вагнер уже не такой быстрый, как 10 лет назад, но забивать он не разучится и через 10 лет. Не исключаю, что он вернётся в ЦСКА уже не в статусе футболиста, а тренера, селекционера или помощника президента", - цитирует агента Metaratings.
Напомним, нападающий Вагнер Лав играл за московский ЦСКА с 2004 по 2013 год. На счету бразильского форварда 259 матчей за "армейцев", в которых он забил 124 мяча. В составе столичного клуба футболист трижды становился чемпионом России, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза выигрывал Суперкубок страны. Также с красно-синими Вагнер Лав поднимал над головой Кубок УЕФА.
Агент: не исключаю, что Вагнер Лав вернется в ЦСКА в статусе тренера, селекционера или помощника президента
Агент бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал, в каком качестве бразилец может вернуться в стан "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА