"Эмоции от сбора положительные. Выиграли две игры. Бруней обыграли чуть легче, чем вчера Сирию. Всё хорошо. Сейчас вернёмся в клубы и будем завершать год. Наверное, такого лёгкого соперника, как Бруней, давно не было у сборной", - приводит слова Тюкавина "Чемпионат".
Сборная России провела два товарищеских матча во время ноябрьского тренировочного сбора. Первый матч с Брунеем состоялся в Краснодаре и принес россиянам крупнейшую победу в истории (11:0). Во втором матче подопечные Валерия Карпина разгромили Сирию (4:0). Второй матч состоялся в Волгограде.
Константин Тюкавин провел на поле 81 минуту в матче с Сирией. Против Брунея воспитанник "Динамо" на поле не появился.
Форвард сборной России Тюкавин: такого лёгкого соперника, как Бруней, у нас давно не было
Нападающий российской сборной Константин Тюкавин подвел итоги ноябрьского сбора.
Фото: официальный сайт РФС