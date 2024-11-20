- Больше полумиллиона в месяц? Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее, - цитирует Мостового Metaratings.ru.
27-летний Мостовой выступает за клуб с берегов Невы с 2019 года. Всего атакующий футболист провел за сине-бело-голубых 155 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 14 результативных передач на партнеров. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 млн евро.
В этом сезоне Мостовой принял участие в 18 матчах за "Зенит", забил пять голов и дважды ассистировал партнерам. "Зенит" после 15-ти туров располагается на второй строчке РПЛ с 36 баллами в активе.
Полузащитник "Зенита" Мостовой: в первый день месяца могу потратить больше 500 тысяч рублей
Футболист "Зенита" и национальной сборной России Андрей Мостовой рассказал, сколько денег тратит каждый месяц.
Фото: ФК "Зенит"