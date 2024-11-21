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"Бизнес Online": "Рубин" хочет удержать Рожкова в команде и повторить условия "Динамо"

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"Рубин" не хочет расставаться со своим воспитанником Ильей Рожковым.
Фото: ФК "Рубин"
Ранее была информация, что 19-летний футболист близок к переходу в московское "Динамо". Сообщалось, что столичный клуб готов заплатить "Рубину" за Рожкова три миллиона евро, а с самим защитником заключить контракт сроком на пять лет.

Как передает "Бизнес Online", в "Рубин" не поступало уведомлений по Рожкову. В клубе не намерены продавать игрока и хотят предложить ему новый контракт, повторив условия "Динамо".

В этом сезоне Рожков провел в РПЛ 14 матчей, записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

Трансферная стоимость левого защитника оценивается в 1,2 млн евро, а действующее соглашение футболиста с "Рубином" рассчитано до 2027 года.

Илья Рожков
Рубин
Динамо
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