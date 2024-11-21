Гладилин: у "Спартака" и "Зенита" равные по уровню составы, просто петербуржцы более сыграны

"Сейчас и у "Зенита" есть проблемы. Не сказать, что они сильнее всех по составу. Шесть команд примерно одного класса - четыре московских, краснодарская и "Зенит". У "Спартака" и "Зенита" равные по уровню составы, просто петербуржцы более сыграны. Как только "Спартак" определится с костяком, то всё восстановится", - заявил Гладилин.
По итогам первого круга в чемпионате России лидирует "Краснодар". В активе "быков" 37 набранных очков. На одно меньше - у действующего чемпиона страны "Зенита". Троку замыкает московский "Локомотив" с 34-мя набранными очками в 15-ти встречах.
Московский "Спартак" располагается на 5-м месте, уступая столичному "Динамо" 2 очка. В активе бело-голубых 30 очков. 6-е место занимает московский ЦСКА. "Армейцы" набрали за первый круг 27 очков и на 1 очко отстают от "Спартака".
Источник: Legalbet