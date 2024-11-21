"Динамо" могло бы быть выше в турнирной таблице, если бы у команды не было проблем с реализацией моментов. Бело-голубые всегда много создают, но забивают далеко не все. Можно сказать, что из-за низкой результативности Тюкавина "Динамо" недосчиталось очков", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
По итогам первого круга московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Марцела Лички 30 набранных очков в 15-ти матчах. Нападающий Константин Тюкавин принял участие во всех 15-ти матчах бело-голубых в РПЛ и записал на свой счет 5+2 по системе гол+пас.
Константин Тюкавин, наряду с камерунцем Муми Нгамале, является лучшим бомбардиром "Динамо" в текущем розыгрыше РПЛ. В 16-м туре РПЛ "Динамо" сыграет на выезде с воронежским "Факелом", Матч пройдет в воскресенье, 24-го ноября.
Колосков: "Динамо" могло бы быть выше в таблице, но из-за реализации Тюкавина недосчиталось очков
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал форварда "Динамо" Константина Тюкавина за низкую результативность.
Фото: официальный сайт "Динамо"