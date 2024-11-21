"Мой агент — Евгений Леннорович Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался. Все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Евгением Ленноровичем. Так же было и у братьев [Березуцких]. Мы честно выполняли свою работу", - приводит слова Акинфеева Sport24.
Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Всю свою карьеру профессионального футболиста, начиная с 2003 года, голкипер проводит в составе "армейского" клуба. На данный момент его счету 38-летнего вратаря 782 появлений на поле в официальных матчах, 325 из которых были отыграны "на ноль", а в остальных 457 матчах всего было пропущено 706 мячей.
Действующее соглашение между Акинфеевым и ЦСКА рассчитано на срок до конца сезона-2025/26.
Акинфеев: все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Гинером
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, связывался с ним кто-нибудь по поводу возможного перехода в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА