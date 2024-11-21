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Акинфеев: все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Гинером

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, связывался с ним кто-нибудь по поводу возможного перехода в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мой агент — Евгений Леннорович Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался. Все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Евгением Ленноровичем. Так же было и у братьев [Березуцких]. Мы честно выполняли свою работу", - приводит слова Акинфеева Sport24.

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Всю свою карьеру профессионального футболиста, начиная с 2003 года, голкипер проводит в составе "армейского" клуба. На данный момент его счету 38-летнего вратаря 782 появлений на поле в официальных матчах, 325 из которых были отыграны "на ноль", а в остальных 457 матчах всего было пропущено 706 мячей.

Действующее соглашение между Акинфеевым и ЦСКА рассчитано на срок до конца сезона-2025/26.

Игорь Акинфеев
ЦСКА
Алексей Березуцкий
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