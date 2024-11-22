- В итальянскую Серию А Зиньковскому ещё рано, а в Серию Б его переход невозможен из-за лимитных факторов, - передает слова Камоцци Metaratings.
Ранее в СМИ была информация, что Зиньковский не входит в дальнейшие планы "Спартака" и клуб предпримет попытку расстаться с 28-летним вингером. Трудовой договор футболиста с красно-белыми рассчитан до 2027 года.
В текущем сезоне Зиньковский выходил на поле в семи матчах "Спартака" в РПЛ, но не смог забить или ассистировать партнерам. Его клуб с 28 баллами в активе идет на пятой строчке в таблице РПЛ.
Камоцци: Зиньковскому еще рано в Серию А
Итальянский функционер Франко Камоцци ответил на вопрос о том, смог ли бы полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский заиграть в итальянской Серии А.
Фото: ФК "Спартак"