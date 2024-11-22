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Камоцци: Зиньковскому еще рано в Серию А

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Итальянский функционер Франко Камоцци ответил на вопрос о том, смог ли бы полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский заиграть в итальянской Серии А.
Фото: ФК "Спартак"
- В итальянскую Серию А Зиньковскому ещё рано, а в Серию Б его переход невозможен из-за лимитных факторов, - передает слова Камоцци Metaratings.

Ранее в СМИ была информация, что Зиньковский не входит в дальнейшие планы "Спартака" и клуб предпримет попытку расстаться с 28-летним вингером. Трудовой договор футболиста с красно-белыми рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне Зиньковский выходил на поле в семи матчах "Спартака" в РПЛ, но не смог забить или ассистировать партнерам. Его клуб с 28 баллами в активе идет на пятой строчке в таблице РПЛ.

Антон Зиньковский
Спартак
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