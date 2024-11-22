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Защитник "Рубина" Рожков пропускает игру против "Акрона" из-за болезни

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Стало известно, по какой причине защитник Илья Рожков не попал в заявку на матч 16-го тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Рубин"
"Илья Рожков не сыграет с "Акроном" из-за болезни", - приводит слова пресс-службы "Рубина" "Матч ТВ".

Матч 16-го тура РПЛ между "Рубином" и тольяттинским "Акроном" проходит в эти минуты в Казани. После первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев поля.

Левый крайний защитник казанцев Илья Рожков в этом сезоне сыграл 16 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и одной голевой передачей на партнеров.

Илья Рожков
Рубин
Акрон
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