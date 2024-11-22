"Илья Рожков не сыграет с "Акроном" из-за болезни", - приводит слова пресс-службы "Рубина" "Матч ТВ".
Матч 16-го тура РПЛ между "Рубином" и тольяттинским "Акроном" проходит в эти минуты в Казани. После первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев поля.
Левый крайний защитник казанцев Илья Рожков в этом сезоне сыграл 16 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и одной голевой передачей на партнеров.
Защитник "Рубина" Рожков пропускает игру против "Акрона" из-за болезни
Стало известно, по какой причине защитник Илья Рожков не попал в заявку на матч 16-го тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Рубин"