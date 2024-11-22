"Первые 10 минут были за нами. Активно играли и хорошо прессинговали, но потом произошли две ошибки, которые вообще не должны случаться у игроков, выступающих на таком уровне. Второй тайм был продолжением наших удачных 10 минут в первом тайме. Мы держались на уровне, но тот гандикап, который создал соперник, не дал психологически правильно выстраивать действия в атаке и, в особенности, в обороне", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
Тольяттинский "Акрон" 22 ноября в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в Казани сыграл против местного "Рубина". Встреча завершилась победой команды Рашида Рахимова со счётом 3:0. После этого матча у тольяттинцев в активе осталось 16 очков, которые на данный момент позволяют занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре "Акрон" 30 ноября на своём поле встретится с футбольным клубом "Оренбург", который сейчас располагается на последнем месте в РПЛ.
Тренер "Акрона" Тедеев: гандикап "Рубина" не дал нам психологически правильно выстраивать наши действия
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал поражение своей команды от казанского "Рубина" в матче 16-го тура РПЛ сезона-2024/25 (0:3).
Фото: ФК "Акрон"