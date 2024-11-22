"На Осинькине сейчас очень серьёзная ответственность после всего того, что произошло. Насколько я знаю, в Самаре произошли серьёзные изменения на уровне власти. Понятно, что нынешнее положение не очень всех устраивает. Но нужно понимать, что в футбол играют для болельщиков, а они Осинькина поддержали. Поэтому посмотрим, как всё сложится в "Крыльях". Время покажет", — приводит слова Каряки Legalbet.Legalbet.
Игорь Осинькин занимает пост главного тренера самарских"Крыльев Советов" с июля 2020 года. В текущем сезоне волжане в 15 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 12 очков, с которыми в настоящее время разделяют с "Химками" и "Факелом" 12-14 место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре "Крылья Советов" 24 ноября на своём поле встретится с грозненским "Ахматом". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
В Кубке России самарский клуб на групповом этапе Пути РПЛ занял последнее место в квартете А и прекратил своё участие в турнире.
Карьяка - о "Крыльях Советов": в футбол играют для болельщиков, а они Осинькина поддержали
Бывший игрок "Крыльев Советов" Андрей Каряка высказался о текущем положении наставника самарцев Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"