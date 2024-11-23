Дзюба - о матче с "Рубином": мы сами себя похоронили. Соперник ничего такого всерьез не продемонстрировал

- Самое обидное, что "Рубин" ничего такого всерьез не продемонстрировал. Мы сами себя похоронили. Это, конечно, катастрофа, но нам надо готовиться к следующим играм, поэтому идем дальше. Потом проанализируем, погорюем. Если бы мы сами себе не привозили, все могло сложиться по-другому. Приятно было, что парни, которые привезли голы, извинились перед командой в раздевалке, - цитирует 36-летнего футболиста "Матч ТВ".
Матч 16-го тура РПЛ "Рубин" - "Акрон" прошел 22 ноября на "Казань Арене" и завершился победой хозяев со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился форвард Мирлинд Даку, также отличился Джоэль Фамейе, реализовавший пенальти в конце матча. Дзюба начал встречу с первых минут и провел на поле 90 минут.
"Акрон" в нынешнем сезоне в 16-ти турах одержал четыре победы, потерпел восемь поражений и четыре раза сыграл вничью. В активе тольяттинского клуба 16 очков, "Акрон" занимает девятое место в турнирной таблице.
Следующим соперником "Акрона" в РПЛ станет "Оренбург", матч 17-го тура пройдет 30 ноября, начало запланировано на 14:00 по столичному времени.