"Есть за что покритиковать и "Спартак" в этом матче. При счёте 3:0 команда позволила соперникам сократить отставание до минимума. "Железнодорожники" могли совершить невероятный камбэк. Сложилось впечатление, что красно-белые просто запаниковали. Сколько выходов один на один не реализовали? Просто кошмар! Я давно не помню, чтобы столько таких моментов создавали и не забивали спартаковцы", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Московские команды "Спартак" и "Локомотив" встретились друг с другом 23 ноября на стадионе "Лукойл Арена" в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:2. В составе хозяев покер оформил Угальде, а еще один гол забил Барко. У "железнодорожников" отличились Пиняев и Ньямси.
Благодаря этой победе команда Деяна Станковича набрала 31 очко и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. У "Локомотива" в активе осталось 34 очка, которые позволяют команде Михаила Галактионова на данный момент располагаться на третьей строчке.
Бубнов сказал, за что можно покритиковать "Спартак" в матче с "Локомотивом"
Футбольный эксперт Александр Бубнов подверг критике игру "Спартака" в московском дерби против "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"