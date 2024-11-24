"Влияет ли холод на игру латиноамериканцев "Краснодара"? Не влияет. Нельзя списывать результат на погоду. Все футболисты на поле находятся в одинаковых условиях, поэтому тут нет смысла о чем-то таком говорить", - цитирует Газинского "РБ Спорт".
Вчера, 23-го ноября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" в 16-м туре чемпионата России - 2:2. Забитыми мячами в той встрече отметились: Батчи, Газинский, Руденко и Вера (пенальти).
После 16-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Зенита" на одно очко.
Газинский: холод не влияет на игру латиноамериканцев "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский высказался об адаптации легионеров к погодным условиям в России.
Фото: ФК "Краснодар"