"Безусловно, Данила очень хочет попасть в сборную. В расширенном списке он уже был, в ближайшее время будет и в окончательном. Это зависит от его хорошей и стабильной игры за "Краснодар". Надеюсь, что в ближайшее время Данила станет больше играть за клуб и Валерий Георгиевич обратит на это внимание. Вызов Козлова в сборную России — это лишь вопрос времени", - цитирует агента "Чемпионат".
Данила Козлов перешел в "Краснодар" из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно за 1,25 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
После 16-ти сыгранных туров южане располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на одно очко. В 17-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на своем поле московский "Спартак".
В ноябре сборная России одержала победу над национальной командой Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также команда Валерия Карпина одержала победу над Сирией во встрече, которая проходила в Волгограде, со счетом 4:0.
Агент Козлова: Данила очень хочет попасть в сборную России
Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Данилы Козлова, заявил, что его клиент хочет попасть в сборную России.
Фото: ФК "Краснодар"