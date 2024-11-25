"В прошлом году ребята только понюхали чемпионство, а сейчас многие стали говорить, что "Динамо" стало хуже. Но прошла только половина сезона. Думаю, во всех матчах до паузы команда победит, а на сборах парни качественно подготовятся к концовке сезона, так что поводов для переживаний не вижу. Тюкавин скоро расстреляется, так что всё будет хорошо", – приводит слова Сапеты Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" под руководством чешского специалиста Марцела Лички одержало 9 побед, 4 раза сыграло вничью и потерпело 3 поражения. Разница мячей за 16 матчей составляет 32:18. Тем самым, бело-голубые набрали 31 очко. Такое количество набранных баллов и у московского "Спартака", поэтому оба коллектива делят четвертое-пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Константин Тюкавин в текущем сезоне в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых всего забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Сапета: скоро Тюкавин расстреляется, так что у "Динамо" всё будет хорошо
Экс-игрок московского "Динамо" Александр Сапета высказался о перспективах бело-голубых в матчах второго круга РПЛ текущего сезона.
Фото: ФК "Динамо" Москва