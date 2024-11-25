"Важно сказать о роли Умярова, который справлялся с Батраковым - в этой зоне он играл именно по нему и не дал ничего сделать. То есть, в целом, в первом тайме "Спартак" просто подавил соперника, но важный момент, что первый гол после ошибки Лантратова подкосил "Локомотив". Но при этом "Локо" временами просто не мог отобрать мяч", - заявил Шалимов.
Московский "Спартак" разгромно победил "Локомотив" (5:2) в столичном дерби в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Покер и голевая передача на счету нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Коста-риканский нападающий довел количество забитых в сезоне РПЛ мячей до 12-ти и возглавил список лучших бомбардиров турнира.
Лучший бомбардир "Локомотива" в текущем сезоне Алексей Батраков вышел на поле в матче со "Спартаком" с первых минут и был заменен на 79-й минуте. На счету Батракова осталось 10 забитых мячей в сезоне.
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: Умяров не дал ничего сделать Батракову в матче "Спартак" - "Локомотив"
Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника "Спартака" Наиля Умярова в матче 16-го тура РПЛ против "Локомотива" (5:2).
Фото: официальный сайт "Спартака"