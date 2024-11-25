"Воронежу во многом не повезло. У "Факела" отличные болельщики, сам город тоже отличный. Фанаты там любят свою команду. Я больше не знаю города, в котором так бы любили свой клуб, несмотря на неудачи и остальное. И было громаднейшей ошибкой не построить в этом городе стадион к чемпионату мира. Я очень не хочу, чтобы этот клуб вылетел из РПЛ", - заявил Байдачный.
Воронежский "Факел" занимает 14-е место и располагается в зоне стыковых матчей в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам 16-ти туров. В активе команды 13 набранных очков. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет 2 очка.
Домашние матчи воронежская команда проводит на стадионе "Факел", вмещающем 10052 зрителя. В 16-м туре РПЛ "Факел" сыграл вничью с московским "Динамо" (1:1), уйдя от поражения на 9-й добавленной ко второму тайму минуте.
Источник: Metaratings
Байдачный: у "Факела" отличные болельщики, было громаднейшей ошибкой не построить в этом городе стадион к ЧМ-2018
Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о фанатах воронежского "Факела".
Фото: ФК "Факел" ВКонтакте