- Тюкавин не похож на себя самого. К сожалению, от прежнего Тюкавина ничего не осталось. Стал играть менее эффективно, нет того азарта и главное — нет голов. Не могу ответить, что происходит, но факт очевиден, что он стал хуже.
В нынешнем сезоне центральный нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин принял участие в 18 матчах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. 22-летний форвард не попал в стартовый состав бело-голубых на игру 16-го тура чемпионата России против воронежского "Факела".
Напомним, в прошлом сезоне Тюкавин записал на свой счет 17+10 по системе гол плюс пас в 38 матчах за "Динамо" и был признан лучшим игроком года в РПЛ.
Источник: Legalbet
Колосков: к сожалению, от прежнего Тюкавина ничего не осталось. Он стал хуже
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"