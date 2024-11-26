Глушаков: мне кажется, все хотят, чтобы "Зенит" не стал чемпионом и "Краснодар" взял золото

- Сергея Николаевича Галицкого все уважают очень сильно. Мне кажется, все хотят, чтобы "Зенит" не стал чемпионом и "Краснодар" взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу. Академия, парк. Это всё должно войти в историю, - цитирует Глушакова "Чемпионат".
На данный момент в РПЛ лидирует петербургский "Зенит", который в 16-ти турах набрал 39 баллов. "Краснодар" упустил лидерство в минувшем туре в матче с "Химками", который завершился вничью со счетом 2:2. В активе "быков" 38 набранных очков.
В следующем туре "Краснодар" на своем поле примет столичный "Спартак", встреча пройдет 1 декабря и начнется в 19:30 мск.
Напомним, что "Зенит" является чемпионом последних шести сезонов РПЛ. В прошлом сезоне петербургский клуб выиграл золотые медали, одержав победу в последнем туре над "Ростовом" (2:1). "Краснодар" также боролся за золотые медали, но в итоге финишировал на втором месте.