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"Не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать в будущем". Карпин ответил на вопрос о Дзюбе

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Наставник национальной сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о невызове в команду форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
- Почему Дзюба должен получить вызов? Мы не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену, - цитирует Карпина "СЭ".

Напомним, что Дзюба не вызывается в сборную России с 2021 года - в последний раз он сыграл за национальную команду при Станиславе Черчесове.

В текущем сезоне Дзюба провел в РПЛ восемь матчей и два раза сумел поразить ворота соперников. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета следующего года.

Сборная России в ноябре провела два матча и одержала две победы - сначала команда Карпина обыграла Бруней со счетом 11:0, после чего выиграла у сборной Сирии (4:0).

Валерий Карпин
Артем Дзюба
Сборная России
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