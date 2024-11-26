- Почему Дзюба должен получить вызов? Мы не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену, - цитирует Карпина "СЭ".
Напомним, что Дзюба не вызывается в сборную России с 2021 года - в последний раз он сыграл за национальную команду при Станиславе Черчесове.
В текущем сезоне Дзюба провел в РПЛ восемь матчей и два раза сумел поразить ворота соперников. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета следующего года.
Сборная России в ноябре провела два матча и одержала две победы - сначала команда Карпина обыграла Бруней со счетом 11:0, после чего выиграла у сборной Сирии (4:0).
"Не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать в будущем". Карпин ответил на вопрос о Дзюбе
Наставник национальной сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о невызове в команду форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"