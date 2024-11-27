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"Матч ТВ": 28 ноября пройдёт внеочередное общее собрание членов РПЛ

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По информации СМИ, на 28 ноября назначено внеочередное общее собрание членов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Напомним, 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о наличии в судейском корпусе российского футбола коррупции. Комментируя слова главы региона, президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сказал о необходимости рассмотрения этих слов со всей серьезностью.

Стоит отметить, что на следующий день, на 29 ноября, назначено заседание исполкома Российского футбольного союза.

Источник: "Матч ТВ"

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