Напомним, 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о наличии в судейском корпусе российского футбола коррупции. Комментируя слова главы региона, президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сказал о необходимости рассмотрения этих слов со всей серьезностью.
Стоит отметить, что на следующий день, на 29 ноября, назначено заседание исполкома Российского футбольного союза.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": 28 ноября пройдёт внеочередное общее собрание членов РПЛ
По информации СМИ, на 28 ноября назначено внеочередное общее собрание членов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Крылья Советов"