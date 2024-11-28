- Классно и круто. Прошли дальше в Кубке России. Будем ждать жеребьёвку (улыбается).
Наверное, мы перестали выдумывать. Больше прессинга, больше вперёд, больше забросов, борьбы и подборов, - цитирует футболиста "Ростова" "Чемпионат".
Встреча между "Ростовом" и "Спартаком" прошла в среду и завершилась победой дончан со счетом 2:1. Глебов начал матч с первых минут и был заменен в середине второго тайма. В составе победителей по голу на свой счет записали Егор Голенков и Виктор Мелехин, у "Спартака" забил Кристофер Мартинс.
В РПЛ коллектив Валерия Карпина в 16-ти матчах набрал 20 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. 30 ноября "Ростов" при своих болельщиках сыграет против "Пари НН".
"Классно и круто". Полузащитник "Ростова" Глебов - о победе над "Спартаком"
Футболист "Ростова" Данил Глебов прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"