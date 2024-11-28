По словам 34-летнего футболиста, армянскому полузащитнику подойдет итальянская Серия А.
- Я когда еще был "Динамо", Эдик звонил мне и рассказывал про какие-то варианты, тогда мы не были в одной команде даже. Наверное, он ко мне прислушивается. Чтобы он проявил свои лучшие качества, на сегодня ему лучше подойдет чемпионат Италии, - передает слова Смолова Metaratings.ru.
Сперцян является воспитанником "Краснодара". Всего 24-летний футболист провел за "быков" 131 матч во всех турнирах и 39 раз поразил ворота соперников. Также Сперцян имеет в своем активе 28 голевых передач.
В этом сезоне капитан "Краснодара" выходил на поле в 23 поединках, в которых смог отметиться шестью забитыми мячами и тремя ассистами на партнеров. Контракт футболиста с "быками" рассчитан до 2026 года, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 млн евро.
Смолов: Сперцяну лучше подойдет чемпионат Италии
Форвард "Краснодара" Федор Смолов рассказал, какой чемпионат подойдет его партнеру по команде Эдуарду Сперцяну.
Фото: Официальный сайт РПЛ