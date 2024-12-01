"Мне кажется, скорее всего это какая-то эмоция, если говорить о губернаторе Самарской области. Кто-то думает, что это было направлено на хайп. У меня другое мнение. Губернатору не нужен такой хайп. Наверное, человек просто не подумал, какие это может вызвать последствия", - цитирует Григоряна "СЭ".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что к нему приходил человек, который заявил, что "Крылья Советов" должны 36 миллионов преступнику, который "отвечает за коррупцию в судейском корпусе". Федорищев заявил, что подаст заявление в правоохранительные органы, а также подаст заявление на работу агентских групп в российском футболе.
После 16-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками в своем активе.
Григорян - о заявлении Федорищева: наверное, человек просто не подумал, какие это может вызвать последствия
Российский тренер Александр Григорян высказался о заявлении губернатора Самарской области.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева