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Мусаев: сыграли все плохо, я плохо сработал как тренер

После поражения "Краснодара" в домашнем матче 17 тура против "Спартака" главный тренер быков в прямом эфире Матч ТВ высказался по матчу
Мурад Мусаев. Фото: report.az
- Что пошло не так?
- Нам Забили 2 относительно легких гола. Мы проигрывали важные единоборства. Пошла какая-то растерянность в наших действиях. Мы стали проигрывать много дуэлей. Мы проиграли сегодня весь центр поля. Поэтому мы не смогли сегодня сыграть то, что обычно играем.

- С чем связываете череду неудач у Краснодара?

- Намекаете что мы были должны были побеждать с "Химками"? Вам так кажется. У нас тоже силы не безграничны. Аэропорт в нашем городе закрыт, у нас ужасная логистика. И все оппоненты играют с нами как с лидером. Все играют против нас свои лучшие матчи.

- Сегодня для нас был плохой день, плохой матч. Сейчас нам нужно найти силы - через неделю у нас игра с "Локомотивом"

- Замены улучшили игру?

- Если мы сыграли 3-0, то это значит что мы все сыграли плохо. И я плохо сработал как тренер,

заявил наставник "Краснодара" Мурад Мусаев в прямом эфире Матч ТВ. "Спартак" одержал разгромную победу над "Краснодаром" (3:0) в матче 17-го тура чемпионата России. Дублем отметился коста-риканский нападающий красно-белых Манфред Угальде. В активе "Спартака" 34 очка при отставании от лидирующего "Зенита" в 5 очков. "Краснодар" с 38-ю очками остался на 2-м месте.

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