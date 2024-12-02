"Сегодня читал газету, там была статья, что слово года, которое выбрали в словаре Оксфорда, мне плевать на них, но это интересно — брейнрот. Смысл термина в том, что это деградация интеллектуальная из-за шума в интернете. Словом года стал феномен. Мы все в некотором смысле, кто имел отношение к материалам моего заявления, немножко брейнрот. Мы все немного в этом термине", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением о существовании в судейском корпусе отечественного футбола коррупционной системы, в функционировании которой задействовано порядка 10 футбольных клубов Российской Премьер-Лиги, а ежегодный оборот денежных средств в ней составляет полмиллиарда рублей.
Кроме того, главой региона было заявлено о вымогательстве от "Крыльев Советов" оплаты задолженности, равной 36 миллионов рублей и образованной из-за неоплаты услуг судейского корпуса.
"Мы все немножко брейнрот". Губернатор Федорищев высказался про свое заявление о коррупции в российском футболе
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о своем заявлении в правоохранительные органы о коррупции в российском футболе.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева