"Раньше нас приятно удивлял Клаудиньо. Своими решениями, техникой. Но какой у него сейчас брак! И в передачах, и при ударах. Значит, в какой-то момент бразилец себя запустил в тренировочном процессе, потерял чувство мяча. Он приехал сюда как настоящий бразильский игрок, творил чудеса. Но постепенно превратился в среднего, обычного российского футболиста. Что с ним произошло... Печально", - приводит слова Орлова "СЭ".
Клаудиньо является игроком петербургского "Зенита" с августа 2021 года, когда его за 12 млн евро выкупили у бразильского клуба "РБ Брагантино". С тех пор футболист в общей сложности принял участие в 123 официальных матчах, в которых забил 21 гол и отдал 31 голевую передачу. В текущем сезоне 27-летний бразилец за 19 матчей набрал "1+5" по системе "гол+пас".
Действующее соглашение между атакующим полузащитником и сине-бело-голубыми рассчитан на срок до 30 июня 2028 года с возможностью продления на еще один сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в 18 млн евро.
Орлов опечален Клаудиньо: превратился в среднего, обычного российского футболиста
Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением о полузащитнике петербургского "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"