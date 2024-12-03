- Лещук еще в детстве ходил в штрафную забивать. Я занимался как раз в его детских командах. Игорю разрешалось при счёте 3:0 ходить на угловые. Но только при таком счете. Он был здоровый! Опережал тогда других ребят в росте. Так что для меня не новость, что забил "Ахмату", да и для Игоря тоже. У него были данные, чтобы быть форвардом.
В понедельник, 2 декабря, состоялся матч в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги между "Ахматом" и столичным "Динамо". Встреча прошла на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном и завершилась вничью со счетом 1:1. Гости уступали по ходу игры, но сумели вырвать одно очко благодаря голу вратаря Игоря Лещука, забитого головой с углового на шестой компенсированной минуте к основному времени.
За один тур до зимнего перерыва в чемпионате России московское "Динамо" набрало 32 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице. В воскресенье, 8 декабря, бело-голубые примут на своем поле подмосковные "Химки".
Источник: "Чемпионат"
Силкин: Лещук еще в детстве ходил в штрафную забивать
Экс-наставник столичного "Динамо" Сергей Силкин высказался о голе голкипера Игоря Лещука "Ахмату" в 17-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Динамо"