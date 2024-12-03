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Генич - о губернаторе Самарской области Федорищеве: его слова начинают напоминать стендап

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на заявления главы Самарской области о коррупции в российском футболе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Если хочешь похоронить "Крылья", это можно сделать изящнее. А не так, в лобовую. Когда он говорит - минус 800 (млн бюджета), непрофессионализм Осинькина всплыл. Его слова начинают напоминать стендап-выступления. Этого становится слишком много.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о финансовых трудностях "Крыльев Советов", которые связаны с задолженностью перед кредитором в размере около 1 миллиарда рублей.

За один тур до зимней паузы в РПЛ команда Игоря Осинькина набрала 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей самарцев отделяет два очка.

Источник: "РБ Спорт"

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