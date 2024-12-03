"В прошлом сезоне мы до зимней паузы тоже не рассчитывали на участие в чемпионской гонке. Надеялись, но казалось, что отставание слишком большое, что конкуренты не подпустят. А в итоге сложилось так, что боролись до последнего тура. Спорт, футбол — непредсказуемые вещи. Всё может случиться, главное в каждой игре выходить с нужным настроем, стараться побеждать", - цитирует Лещука "Матч ТВ".
После 17-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 32-мя набранными очками в своем активе. В 18-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые примут на своем поле подмосковные "Химки", которые занимают 13-е место с 16-ю очками в своем активе.
В текущем сезоне Игорь Лещук провел за московское "Динамо" во всех турах 10 матчей, пропустил 17 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 1-й встрече. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 600 тысяч евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Лещук рассказал, способно ли "Динамо" побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук рассказал, способны ли бело-голубые побороться за чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"