"Можно ли трансфер Соболева в "Зенит" назвать самым провальным в РПЛ за последний год? Конечно, одним из. За него были заплачены достаточно серьёзные деньги, контракт у самого футболиста тоже не маленький. Это говорит о том, что акценты были расставлены не совсем правильно", - заявил Хомуха.
Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. За переход российского нападающего сине-бело-голубыми было заплачено 10 миллионов евро. Сам футболист подписал с "Зенитом" контракт до лета 2027-го года с опцией продления на сезон.
В первых 10-ти матчах в составе "Зенита" в РПЛ Соболев не отметился результативными действиями. На счету нападающего 2 гола и результативная передача в 5-ти матчах Кубка России.
Источник: Metaratings
Хомуха: трансфер Соболева в "Зенит" - один из самых провальных в РПЛ за последний год
Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о низкой результативности форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: официальный сайт "Зенита"