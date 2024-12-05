"Таких примеров было много. "Зенит" со всех команд берет лучших, и эти игроки пропадают. Александр (Соболев) - следующий игрок "Зенита", который пропадет", - приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".
Санкт-петербургский "Зенит" является чемпионом России пяти последних лет. В текущем сезоне сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу после 17-ти туров с 39-ю очками в активе. Ближайший преследователь, "Краснодар", отстает от "Зенита" на 1 очко. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", у которого 34 очка.
Летом "Зенит" подписал нападающего Александр Соболева из московского "Спартака" за 10 миллионов евро. В 10-ти матчах РПЛ за "Зенит" Соболев не записал на свой счет ни одного результативного действия.
Кавазашвили: "Зенит" со всех команд берет лучших, и эти игроки пропадают, Соболев - следующий
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о трансферной политике "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"