"С Пьяничем ЦСКА откровенно не угадал. Наш чемпионат непростой с точки зрения единоборств и борьбы. В РПЛ надо очень много двигаться из зоны в зону. Лучшие годы Пьянича позади, он не может эффективно действовать у своих ворот и у чужих", – приводит слова Хомухи Metaratings.
Миралем Пьянич стал игроком московского ЦСКА в сентябре 2024 года, когда в статусе свободного агента подписал с "армейским" клубом однолетний контракт с возможностью продления срока его действия на еще один год. После перехода 34-летний футболист в общей сложности принял участие в 10 официальных матчах (в среднем, 49,4 мин.), в которых отдал на партнера одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.
Хомуха сделал неутешительный для ЦСКА вывод о подписании Пьянича
Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил подписание московским ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА