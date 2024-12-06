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Хомуха сделал неутешительный для ЦСКА вывод о подписании Пьянича

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил подписание московским ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
"С Пьяничем ЦСКА откровенно не угадал. Наш чемпионат непростой с точки зрения единоборств и борьбы. В РПЛ надо очень много двигаться из зоны в зону. Лучшие годы Пьянича позади, он не может эффективно действовать у своих ворот и у чужих", – приводит слова Хомухи Metaratings.

Миралем Пьянич стал игроком московского ЦСКА в сентябре 2024 года, когда в статусе свободного агента подписал с "армейским" клубом однолетний контракт с возможностью продления срока его действия на еще один год. После перехода 34-летний футболист в общей сложности принял участие в 10 официальных матчах (в среднем, 49,4 мин.), в которых отдал на партнера одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.

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