"Конечно. Всегда приятно забивать бывшим командам, здесь есть такой момент. Другое дело, что я не поверю, что "Зенит" может проиграть дважды подряд более слабым клубам. Я не пойму, если они не обыграют "Акрон". Прогнозирую победу "Зенита", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" и тольяттинский "Акрон" встретятся друг с другом 7 декабря в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
В составе "Акрона" с сентября 2024 года выступает 36-летний нападающий Артем Дзюба, который в 2015-2022 гг. выступал за "Зенит".
Мостовой хочет гола Дзюбы "Зениту": бывшим командам всегда приятно забивать
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил хочет ли он, чтобы нападающий тольяттинского "Акрона" забил петербургскому "Зениту" в 18-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"