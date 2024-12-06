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Широков: большая вероятность, что "Спартак" может потерять очки в матче с "Пари НН"

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ "Спартак" - "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" сыграет последний тур перед зимней паузой, тогда и посмотрим, в какой он чемпионской гонке. Большая вероятность, что красно-белые могут потерять очки в матче с "Пари НН". Пари НН" нужны очки, они приедут, встанут и сыграют на 0:0. А конкуренты "Спартака" победят. Будет ли тогда команда в гонке? Многое будет зависеть от весны", - цитирует Широкова "Чемпионат".

Завтра, 7-го декабря, московский "Спартак" примет на своем поле "Пари НН" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 14:00 по московскому времени. После 17-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками. Нижегородцы занимают 12-е место с 16-ю очками в своем активе.

Напомним, что лидирует в турнирной таблице чемпионата России петербургский "Зенит" с 39-ю набранными очками и опережает "Краснодар" на одно очко. Команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.

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