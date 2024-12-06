– Игрок РПЛ, поразивший тебя?
- Вендел, когда он в форме. Он может протащить на себе трех-четырех человек 20-30 метров. Вендел по-хорошему уродует лигу, но со временем подстраиваешься и под игрока такого уровня, даже без тренерского подсказа. Вендел всегда ждет сближения соперника, чтобы развернуть его корпусом, - сказал Квеквескири в интервью Sports.ru
Вендел перешел в петербургский "Зенит" осенью 2020 года, полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах 141 матч и отметился 21-м забитым мячом и 34-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее сообщалось, что Вендел был интересен турецкому "Галатасараю", однако клуб посчитал цену на игрока слишком завышенной и вышел из переговоров.
После 17-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39-ю набранными очками, воронежский "Факел" занимает 14-е место с 14-ю очками в своем активе.
Квеквескири: когда Вендел в форме, он может протащить на себе трех-четырех человек. Он по-хорошему уродует лигу
Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири высказался об игре Вендела.
Фото: ФК "Зенит"