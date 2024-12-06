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Газинский: с "Зенитом" реально конкурировать, но практика показывает, что на дистанции он берет верх

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Юрий Газинский ответил на вопрос, реально ли конкурировать с петербургским "Зенитом" за чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"
"Конечно, реально — конкурировать надо со всеми. Но вопрос в том, что на дистанции, как показывает практика, "Зенит" берет верх. Нам надо поменять эту тенденцию. Здесь есть много моментов. Это ресурс "Зенита" и уровень футболистов, хотя не считаю, что у нас уровень ниже. Но так как раз закаляется чемпионский характер. Когда ты из года в год становишься чемпионом, это придает сил", - приводит слова Газинского Sport24.

После 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит", набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На второй строчке в настоящее время располагается футбольный клуб "Краснодар", который в своем активе имеет 38 очков. В очной встрече, которая прошла 28 сентября в 10-м туре в Краснодаре, сильнее оказались "быки" со счётом 2:0.

В 18-м туре "Зенит" 7 декабря дома примет "Акрон" из Тольятти, а "Краснодар" 8 декабря на своем поле встретится с московским "Локомотивом".

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