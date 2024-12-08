"Списывать "Зенит" со счетов после двух поражений ни в коем случае нельзя. Это по-прежнему главный претендент на титул. У сине-бело-голубых больше всего опыта и мастерства. Семак не просто так выиграл 6 чемпионств подряд. К тому же, несмотря на поражения, "Зенит" все равно первый", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Вчера, 7-го декабря, петербургский "Зенит" на своем поле уступил тольяттинскому "Акрону" в 18-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. В 17-м туре чемпионата России петербуржцы на своем поле проиграли самарским "Крыльям Советов" (2:3). После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.
"Краснодар", занимающий второе место в турнирной таблице, отстает от петербуржцев на одно очко, однако имеет матч в запасе. Сегодня, 8-го декабря, южане сыграют на своем поле с московским "Локомотивом" в 18-м туре РПЛ.
Непомнящий: списывать "Зенит" со счетов после двух поражений ни в коем случае нельзя
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"