"Был разговор сразу после матча на поле. Сказал, что впереди предстоит проделать большую работу. Тут же оговорился, что, правда, пока не знает сам на 100 процентов, как все будет развиваться. Вокруг клуба много информации, никто ничего не знает", - приводит слова Песьякова "РБ Спорт".
Игорь Осинькин занимает пост главного тренера самарских "Крыльев Советов" с июля 2020 года. В последние месяцы в СМИ часто появлялась информация о возможном уходе 59-летнего специалиста из клуба.
"Крылья Советов" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 18 очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент отрыв от зоны стыковых матчей составляет 2 очка, а отрыв от зоны вылета - 5 очков.
Песьяков: Осинькин сам пока на 100 процентов не знает, останется или нет
Вратарь самарских "Крыльев Советов" Сергей Песьяков ответил на вопрос, останется ли в команде главный тренер Игорь Осинькин.
Фото: ФК "Крылья Советов"