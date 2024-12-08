"Лучшая команда — та, которая на первом месте. Сейчас там "Краснодар". Но еще выделю "Спартак", который идет рядом. Потому что команда показывает достаточно яркую игру. Станкович за короткий срок нашел наилучшие тактические варианты, он нашел места таким игрокам как Бонгонда, Угальде, Барко и Марконьос. Сейчас это великолепная четверка, которая решала и будет решать задачи. У них большой потенциал", - приводит слова Сёмина "СЭ".
По итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу находится футбольный клуб "Краснодар", который набрал 39 очков. На втором месте располагается петербургский "Зенит", который также набрал 39 очков, но уступает "быкам" по дополнительному показателю - результату личной встречи, в которой "Краснодар" победил со счётом 2:0.
На третьем месте находится московский "Спартак". Команда Деяна Станковича набрала 37 очков и перед уходом чемпионата на зимнюю паузу выдала 6-матчевую победную серию.
Сёмин: Бонгонда, Угальде, Барко и Марконьос - это великолепная четверка. У них большой потенциал
Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин рассказал, какую команду считает лучшей по итогам первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"