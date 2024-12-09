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Булыкин: "Зенит" сейчас не такой сильный, даёт всем шансы побороться за чемпионство

Экс-форвард национальной сборной России Дмитрий Булыкин высказался о борьбе за золотые медали РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Продолжается история прошлого сезона, когда одни не могут, другие - не хотят. Но тем интереснее. У нас образовалась группа преследователей, которая тоже может побороться за чемпионство. "Зенит" сейчас не такой сильный, поэтому даёт всем шансы почувствовать возможность побороться за чемпионство. Этим все пользуются, - передает слова Булыкина "Чемпионат".

Лидером РПЛ после 18-ти туров является "Краснодар", который набрал 39 очков. На втором месте идет "Зенит", у которого столько же баллов. На третьей строчке располагается московский "Спартак", имея в своем активе 37 очков.

"Зенит" в 18-м туре РПЛ на своем поле проиграл "Акрону" (1:2) и упустил лидерство в РПЛ. "Краснодар" в последнем матче года сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0), а "Спартак" выиграл у "Пари НН" (3:0).

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