Источник: "Спартак" из-за результативности Угальде может заплатить "Твенте" еще один миллион евро

Напомним, 22-летний форвард перешел в "Спартак" из "Твенте" в январе 2024 года. Сообщалось, что красно-белые заплатили за игрока 13 миллионов евро, еще два миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.
По информации Metaratings, в случае, если Угальде наберет за один сезон 25 очков по системе "гол+пас", "Спартак" должен будет выплатить нидерландскому клубу бонус в размере одного миллиона евро. Сейчас в активе Угальде 16 голов и три результативные передачи (19 очков).
Также "Спартак" должен будет выплатить "Твенте" миллион евро в случае чемпионства. При этом Угальде должен провести за московскую команду минимум 50% матчей.
Угальде в текущем сезоне РПЛ в 18 матчах забил 15 мячей и сделал три ассиста на партнеров. В Кубке России в четырех матчах нападающий отметился одним голом.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу, находясь на третьей строчке в турнирной таблице.