Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
22:45
УдинезеНе начат

Источник: "Спартак" из-за результативности Угальде может заплатить "Твенте" еще один миллион евро

Как передает источник, столичный "Спартак" может заплатить дополнительный миллион евро за нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, 22-летний форвард перешел в "Спартак" из "Твенте" в январе 2024 года. Сообщалось, что красно-белые заплатили за игрока 13 миллионов евро, еще два миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

По информации Metaratings, в случае, если Угальде наберет за один сезон 25 очков по системе "гол+пас", "Спартак" должен будет выплатить нидерландскому клубу бонус в размере одного миллиона евро. Сейчас в активе Угальде 16 голов и три результативные передачи (19 очков).

Также "Спартак" должен будет выплатить "Твенте" миллион евро в случае чемпионства. При этом Угальде должен провести за московскую команду минимум 50% матчей.

Угальде в текущем сезоне РПЛ в 18 матчах забил 15 мячей и сделал три ассиста на партнеров. В Кубке России в четырех матчах нападающий отметился одним голом.

"Спартак" ушел на зимнюю паузу, находясь на третьей строчке в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится