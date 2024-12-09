"Мы доверяем тренеру, Виктор Михайлович работает. Во время матча со "Спартаком" я зашел в ложу, где он находился - он был обложен какими-то аналитическими бумагами, компьютер стоял рядом, сам Виктор Михайлович параллельно смотрел игру, анализировал, считал. Гончаренко очень вовлечен в работу команды и клуба в целом. Потому к нему есть 100-процентное доверие", - заявил Мелик-Гусейнов.
Нижегородский "Пари НН" завершил осеннюю часть чемпионата России на 12-м месте в турнирной таблице. В заключительном матче календарного года подопечные Гончаренко крупно уступили московскому "Спартаку" (0:3). Всего в активе "Пари НН" 16 набранных очков в 18-ти матчах. Нижегородцы опережают "Химки" из зоны стыков по дополнительным показателям.
Виктор Гончаренко возглавляет "Пари НН" с осени текущего года. Белорусский специалист сменил на своем посту серба Сашу Илича, под руководством которого "Пари НН" начинал сезон.
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор "Пари НН": мы доверяем Гончаренко. Он очень вовлечен в работу
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о доверии главному тренеру команды Виктору Гончаренко со стороны руководства.
Фото: Telegram-канал "Пари НН"