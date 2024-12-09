"Я бы не стал говорить однозначно, что Латышонок – лучший вратарь первой части РПЛ. Да, у него был хороший период в "Зените", играл неплохо, но потом его выбила травма, целостного и стабильного впечатления пока не сложилось. В целом могу сказать, что он прижился в "Зените", но однозначно лучшим называть его не могу, это не совсем так. Те же Агкацев и Максименко не менее могут претендовать на это звание", - приводит слова Нигматуллина "Советский спорт".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний вратарь Евгений Латышонок в составе петербургского "Зенита" в общей сложности принял участие в пятнадцати матчах, десять из которых были отыграны "на ноль", а в остальных матчах всего было пропущено 7 голов.
Александр Максименко в составе московского "Спартака" в общей сложности принял участие в восемнадцати матчах, одиннадцать из которых были отыграны "на ноль", а в остальных матчах всего было пропущено 14 голов.
Станислав Агкацев в составе футбольного клуба "Краснодар" в общей сложности принял участие в восемнадцати матчах, десять из которых были отыграны "на ноль", а в остальных матчах всего было пропущено 10 голов.
Нигматуллин назвал трёх претендентов на звание лучшего вратаря первой части сезона РПЛ
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о выступлении вратаря петербургского "Зенита" Евгения Латышонка в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"