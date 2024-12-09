"Динамо" в этом сезоне выступает очень нестабильно, хорошие матчи чередуются с плохими по качеству игры. Плюс "Динамо" часто дарит очки своим принципиальным соперникам. Личке есть над чем работать во время зимней паузы. Им нужно усилить оборонительную линию, команда пропускает много голов. С такой обороной, что сейчас, точно не стать чемпионами", - приводит слова Силкина "РБ Спорт".
После 18-ти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московское "Динамо" под руководством чешского специалиста Марцела Лички, набрав 35 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от текущих лидеров - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 4 очка.
Стоит отметить, что бело-голубые в 18-ти матчах нынешнего сезона всего пропустили 20 голов. Меньше, чем "Динамо", голов пропустило лишь пять команд чемпионата.
Силкин: с такой обороной, что сейчас, "Динамо" точно не стать чемпионом
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о выступлении бело-голубых в первой части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва