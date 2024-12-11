- "Зениту" неприятно уходить в отпуск на втором месте, а не на первом. Клуб привык быть первым. Мы знаем, что "Зениту" исполняется 100 лет, и это тоже откладывает свой отпечаток, - цитирует Горшкова "Чемпионат".
"Зенит" в матче 18-го тура РПЛ на своем поле проиграл "Акрону" (1:2) и опустился на второе место в таблице, лидирует в чемпионате "Краснодар". Клуб с берегов Невы уступает "быкам" по дополнительным показателям.
"Зенит" в 18-ти турах одержал 12 побед, потерпел три поражения и три раза сыграл вничью.
В первом матче после зимней паузы "Зенит" при своих болельщиках встретится с ЦСКА, матч 19-го тура РПЛ пройдет в марте следующего года.
Александр Горшков: "Зениту" неприятно уходить в отпуск на втором месте
Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков высказался об упущенном лидерстве петербургского клуба в РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ