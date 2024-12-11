"Видно, что "Локомотив" ушёл на паузу на спаде. На спаде волевом, моральном и физическом. "Локомотив" быстро разгорелся, но теперь его будет сложно поджечь. Я сейчас не говорю, что "Локомотив" сгорел. Но есть ощущение, что в этом сезоне он уже не загорится", - цитирует Колоскова Metaratings.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 35 набранных очков. После зимней паузы команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" в 19-м туре чемпионата России, махачкалинцы занимают в турнирной таблице 11-е место с 17-ю набранными очками.
"Железнодорожники" вылетели из верхней сетки Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии московскому "Динамо". "Локомотив" проведет встречу с махачкалинским "Динамо" в 1/4 финала Пути регионов турнира.
Колосков: есть ощущение, что в этом сезоне "Локомотив" уже не загорится
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о результатах московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"